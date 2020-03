Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.03.2020 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Fußgängerin schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste der Rettungsdienst nach einem Unfall am Montagabend in Heilbronn eine Fußgängerin in ein Krankenhaus bringen. Kurz vor 18.30 Uhr befuhr eine 61-Jährige mit ihrem BMW die Urbanstraße in Richtung Stadtmitte und bog bei auf Grün geschalteter Ampel nach links in die Werderstraße ein. Dabei übersah sie offenbar, dass eine 51-Jährige an einer Fußgängerfurt, bei ebenfalls auf Grün geschalteter Fußgängerampel, die Werderstraße überquerte. Die Fußgängerin wurde vom PKW erfasst und zu Boden geworfen. Dabei zog sie sich mehrere zum Teil schwere Verletzungen zu.

