POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.03.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Unfallflucht nach Streifschaden

Mehrere tausend Euro Sachschaden waren die Folge eines Verkehrsunfalls in Bad Mergentheim. Ein Honda-Fahrer erschreckte sich laut Zeugen vor einem PKW, der aus einer Hofeinfahrt auf die Straße "Untere Mauergasse" einfahren wollte. In Folge dessen streifte der 64-Jährige mit seinem Wagen einen geparkten BMW. Dann fuhr er davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Durch die aufmerksamen Zeugen konnte der Honda-Fahrer ermittelt werden. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Unfallflucht.

Bad Mergentheim: Radfahrer fährt in Fußgänger

Leicht verletzt wurde eine Fußgängerin am Montagmorgen nach einem Unfall mit einem Fahrradfahrer. Der 58-jährige Radfahrer konnte nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund defekter Bremsen nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr auf dem Verbindungsweg zwischen Erlenbachweg und Lothar-Daiker-Straße in eine Gruppe Fußgänger. Eine 24-Jährige wurde von dem Fahrrad erfasst und leicht verletzt. Sie musste von Rettungskräften zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. Das Fahrrad war nicht verkehrstauglich und dem Radfahrer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Königheim: Ein Schwerverletzter nach Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße

Ein Schwerverletzter und mehrere zehntausend Euro Sachschaden waren das Ergebnis eines Frontalzusammenstoßes am Montag um 16 Uhr zwischen einem VW und einem Ford. Auf der B27 bei Tauberbischofsheim kam ein Ford-Fahrer aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden VW zusammen. Die 50-jährige VW-Fahrerin wurde schwer verletzt und von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Der 20-jährige Ford-Fahrer blieb unverletzt. Sein 35-jähriger Beifahrer wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gefahren. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Für die Bergungsarbeiten wurde die B27 vorübergehend gesperrt.

Werbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Über tausend Euro Schaden verursachte ein Unbekannter mit seinem PKW in Werbach. In der Nacht von Mittwoch, 26. Februar auf Donnerstag, 27. Februar prallte der PKW vermutlich aufgrund von Glätte auf der Hauptstraße gegen eine Sandsteinmauer. Der Unbekannte unterließ es, den Unfall zu melden und hinterließ Bruchstücke einer Opel-Radkappe an der Unfallstelle. Hinweise auf den oder die Unfallverursacher werden erbeten an das Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810.

Boxberg: Erneuter Einbruch in Fabrik

Leer gingen Einbrecher am vergangen Wochenende in Boxberg aus. Unbekannte brachen im Zeitraum von 12 Uhr am Samstag bis 7.45 Uhr am Montag in eine Fabrikhalle ein. Bereits in der Vergangenheit wurde mehrfach in die Halle im Ortsteil Windischbuch eingebrochen.

Großrinderfeld: Drogenfund in Fernreisebus

Jeweils über dreißig Gramm Marihuana und psychoaktive Pilze, sowie weitere Drogen konnten bei einem 25-jährigen Hollandurlauber aufgefunden werden. Ein Fahndungserfolg konnte am Montagmorgen in einem Reisebus auf einem Parkplatz der A81 bei Großrinderfeld erzielt werden. Ein 25-Jähriger befand sich als Mitfahrer in einem Fernreisebus auf der Rückfahrt aus den Niederlanden. Bei einer Kontrolle des Busses und seiner Insassen konnten bei dem jungen Mann Marihuana, Haschisch und psychoaktive Pilze gefunden werden. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und seine Wohnung wurde durchsucht. Hier konnten weitere verbotene Substanzen aufgefunden werden. Der 25-Jährige muss mit einer Anzeige rechnen.

