POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.03.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Ingelfingen: Zeugen gesucht

Etwa 3500 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls vom Montagnachmittag in Ingelfingen. Auf dem Parkplatz eines Gartenmarktes in der Eichendorffstraße wurde gegen 16 Uhr ein geparkter Mercedes-Transporter vermutlich durch einen Einkaufswagen beschädigt. Der Verursacher verließ die Örtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wer Angaben zum Vorfall machen kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940/9400 zu melden.

Öhringen: Verursacher entfernt sich unerlaubt

Am Samstag wurde zwischen 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr ein geparkter Skoda in Öhringen, Am Sportplatz, beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1000 Euro. Hinweise zum Verursacher liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941/9300 zu melden.

Waldenburg/ Pfedelbach/ Zweiflingen-Friedrichsruhe: Behinderung durch umgestürzte Bäume

Am frühen Dienstagmorgen kippten im Hohenlohekreis mehrere Bäume um. Gegen 2 Uhr stürzte ein Baum auf die Strecke zwischen Gleichen und Frohnfalls und blockierte die komplette Fahrbahn. Nur eine Stunde später krachte ein Baum auf die Straße zwischen Waldenburg und Obersteinbach. Beide wurden von der Straßenmeisterei entfernt. Gegen 6 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in Zweiflingen-Friedrichsruhe Bäume auf ein Hotel zu stürzen drohten. Zwei Stämme waren in Schieflage geraten und stellten eine unmittelbare Gefahr für das Hotelrestaurant dar. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Öhringen und Zweiflingen kamen mit schwerem Gerät und einem Baukran, um die sich neigenden Bäume zu beseitigen.

