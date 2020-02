Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: In der Nacht zum Donnerstag brachen unbekannte Täter in einen Baumarkt im Niedereimerfeld ein. Zwischen 18.20 Uhr bis 07.05 Uhr hebelten die Täter eine Seitentür auf. Nach ersten Erkenntnissen hatten sie es auf Elektrowerkzeuge abgesehen. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

