Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (628/2019) Einbruch in Grill-Imbiss in Bad Lauterberg - Bargeld gestohlen

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Hauptstraße Nacht zu Montag, 18. November 2019

BAD LAUTERBERG (hm/jk) - In der Nacht zu Montag (18.11.2019) kam es in der Hauptstraße in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) zu einem Einbruch in einen Döner-Grill. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen brachen Unbekannte die Zugangstür zum Geschäft auf und entwendeten anschließend mehrere Hundert Euro Bargeld. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu Personen, die sich in der Tatnacht zwischen 00:00 Uhr und 07:00 Uhr in der Hauptstraße aufgehalten haben, nimmt die Polizei Bad Lauterberg unter Telefon 05524/9630 entgegen. (531 Z.)

