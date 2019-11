Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (627/2019) "Es weihnachtet sehr" - Unbekannte stehlen Forellen und Karpfen aus Fischteich in Pöhlde

Göttingen (ots)

Herzberg am Harz, Ortsteil Pöhlde, Am Rötesumpf Zwischen dem 10. und 16. November 2019

PÖHLDE (jk) - Aus dem Forellenteich eines Angelvereins im Herzberger Ortsteil Pöhlde (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der vergangenen Woche (10. bis 16.11.19) rund 44 Kilogramm Forellen und zehn Karpfen gestohlen. Auch die komplette Umzäunung des Geländes konnte die Diebe nicht stoppen. Ein Verantwortlicher entdeckte das Verschwinden der schwimmenden Delikatessen am vergangenen Samstag (16.11.) und alarmierte die Polizei. An Forellen ließen die Täter den Anglern lediglich geschätzte vier Kilo im Teich zurück. Der entstandene Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Herzberg unter Telefon 05521/920010 entgegen. (666 Z.)

