Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (626/2019) VW Crafter in Bovenden gestohlen

Göttingen (ots)

Bovenden (Landkreis Göttingen), Südring in der Zeit zwischen Freitag, 15. November 2019, gegen 17.00 Uhr und Montag, 18. November 2019, gegen 06.30 Uhr

BOVENDEN (mb) - Am Wochenende haben unbekannte Täter in der Straße Südring in Bovenden einen weißen VW Crafter gestohlen.

Der Pritschenwagen mit Göttinger (GÖ) Kennzeichen im Wert von etwa 12.000 Euro stand auf einem öffentlichen Parkplatz gegenüber der Hausnummer 52, im rechtsseitigen Bereich eines dortigen Schotterparkplatzes. In der fest verbauten Kiste auf der Ladefläche sollen sich Werkzeuge befunden haben. Hierzu liegt noch keine genaue Schadensaufstellung vor.

Ein auffälliges Merkmal am Transporter: auf der linken und rechten Fahrzeugseite sowie auf der Motorhaube ist das Firmenlogo "R&R Team" angebracht.

Die Tat hat sich im Zeitraum von Freitagabend (15.11.19) bis Montagmorgen (18.11.19) ereignet.

Von den Dieben und dem Fahrzeug fehlt bislang jede Spur.

Die Polizei Göttingen bittet Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Personen oder fremde Fahrzeuge in der unmittelbaren Umgebung gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0551/491-2115 zu melden.

