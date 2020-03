POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.03.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Neckarwestheim: Gefährliche Überholmanöver

Am Montagmittag kam es bei Neckarwestheim zu mehreren gefährlichen Überholvorgängen durch einen rücksichtslosen PKW-Lenker. Dieser fuhr in einem weißen Audi auf der Strecke zwischen Lauffen a.N. und Neckarwestheim. Kurz vor dem Kreisverkehr in Neckarwesthein überholte er trotz Gegenverkehr mehrere, hintereinander fahrende PKW. Um einen Unfall zu verhindern, mussten die Überholten und die entgegenkommenden Fahrzeuge stark abbremsen. Laut den bisherigen Ermittlungen fuhr der Audi zunächst ziemlich zügig durch mehrere Wohngebiete in Neckarwestheim. Im Anschluss überholte er auf der Strecke von Neckarwestheim in Richtung Pfahlhof nochmals zwei Fahrzeuge an einer unübersichtlichen Stelle. Gesucht werden weitere Personen die durch die Überholvorgänge gefährdet wurden oder Zeugen die Angaben zu den Vorfällen machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133/2090 zu melden.

Heilbronn-Böckingen: Auf der Gegenfahrspur unterwegs

Am Montagmittag kam es auf der Peter-Bruckmann-Brücke in Heilbronn-Böckingen zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr ein blauer LKW mit blauem Anhänger auf einer der Gegenfahrspuren der Brücke. Ein entgegenkommender 30-Jähriger, musste seinen VW deshalb stark abbremsen und ausweichen. Ein hinter ihm fahrender 47-Jähriger konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der LKW-Lenker fuhr anschließend ohne auszusteigen weiter. Wer Angaben zum Verkehrsunfall machen kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131/204060 zu melden.

Neudenau: Schlangenlinienfahrt am Morgen

Am Montagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Strecke zwischen Neudenau und Allfeld. Zeugen informierten das Polizeirevier Neckarsulm über einen auffällig langsam fahrenden Audi. Dieser fuhr Schlangenlinien und kam mehrmals in den Gegenverkehr. Vor einer Linkskurve beschleunigte das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen beschädigte zwei Leitpfosten, fuhr gegen einen Baumstumpf, hob etwas ab und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrzeuglenker wurde durch den Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Den Beamten wurde auch schnell der mutmaßliche Grund für den Unfall klar. Der 61-Jährige war offensichtlich alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Neudenau: Mehrere Stahlgitterboxen und Euro-Paletten gestohlen

Diebe sorgten bei einer Firma aus Siglingen für einen Sachschaden von über 8000 Euro. Im Zeitraum vom Samstag 11:30 Uhr bis Montag 7 Uhr entwendeten Unbekannte auf dem Gelände im Sülzweg über 50 Stahlgitterboxen sowie 60 Euro-Paletten entwendet. Beim Abtransport der Beute wurden weitere Gitterboxen, vermutlich durch einen LKW, beschädigt. Derzeit wird von mindestens zwei Tätern ausgegangen, die mit einem großen Fahrzeug das Diebesgut abtransportierten. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Möckmühl unter der Telefonnummer 06298/92000 zu melden.

Heilbronn: Aufmerksame Zeugen klären Unfallfluchten auf

Gleich zwei Unfallfluchten konnten am Montag in Heilbronn mit Hilfe von aufmerksamen Zeugen aufgeklärt werden. Der erste Unfall ereignete sich in der Pestalozzistraße. Beim rückwärts Einparken beschädigte ein 18-Jähriger einen geparkten Opel. Der Mann entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Eine Zeugin konnte den Vorfall beobachten und verständigte daraufhin die Polizei. In der Bismarckstraße streifte eine 77-Jährige mit ihrem Daimler einen geparkten VW. Die Frau fuhr einfach weiter. Der Streifvorgang konnte von gleich zwei unabhängigen Zeugen wahrgenommen werden. Diese informierten die Polizei.

