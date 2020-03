Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.03.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen: 60-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Ein Fiat-Fahrer muss sich wegen Fahrens ohne Führerschein verantworten. Bei einer Verkehrskontrolle in Buchen stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins war. Der 60-Jährige muss mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Die 62-jährige Beifahrerin und Halterin des Fiats muss ebenfalls mit einer Anzeige rechnen. Ihr wird das Zulassen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen.

Buchen: Ausflug in den Seitenstreifen hat Konsequenzen

Wegen einer Verkehrsunfallflucht muss sich ein 24-Jähriger verantworten. Der LKW am Montagmorgen kam auf einer Landstraße zwischen Eberstadt und Buchen aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der LKW beschädigte einen Leitpfosten und verschmutzte die Fahrbahn mit Erde. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der junge Mann fuhr weiter, ohne den Verkehrsunfall zu melden und konnte dank einer aufmerksamen Zeugin ermittelt werden.

Adelsheim: Zeugen gesucht

Unbekannte entsorgten Müll auf einem Radweg zwischen Sennfeld und Adelsheim. Die Unbekannten haben am Wochenende zwischen Freitag und Sonntag Möbelteile, Glasbruch, Transportboxen und Kartonage auf einem Feldweg abgelagert. Hinweise auf den oder die Täter werden erbeten an den Polizeiposten Adelsheim, Telefon 06291 648770.

Neunkirchen: 57-Jähriger fährt ohne Führerschein

Ein Fiat-Fahrer muss mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen. Bei einer Verkehrskontrolle in Neunkirchen wurde festgestellt, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Die Fahrt war für den 57-Jährigen beendet und der Autoschlüssel blieb bei den Beamten.

Mosbach: Zeugen gesucht

Mehrere tausend Euro Schaden entstanden bei einer Unfallflucht auf dem Parkplatz der neuapostolischen Kirche, Am Henschelberg, in Mosbach. Ein unbekannter PKW beschädigte am Montag zwischen 10 Uhr und 10.50 Uhr einen geparkten VW Tiguan. Hinweise auf den oder die Unfallverursacher werden erbeten an das Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090.

Mosbach: Zeugen gesucht

Mehrere tausend Euro wert waren die Euro-Paletten, die von Unbekannten in Mosbach entwendet wurden. Auf dem Gelände der Johannes-Diakonie wurden durch die Täter zwischen Sonntag, 16 Uhr und Montag 07.30 Uhr über hundert Europaletten gestohlen. Hinweise auf den oder die Täter werden erbeten an das Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090.

