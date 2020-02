Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 28. Februar 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Donnerstag, 27.02.2020, gegen 14:10 Uhr

Eine 78-jährige Radfahrerin ist am Donnerstagmittag bei einem Verkehrsunfall im Kreisel Am Rosenwall leicht verletzt worden. Demnach missachtete ein 74-jähriger Autofahrer die Vorfahrt der Radfahrerin, welch sich bereits im Kreisel befand. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 600 Euro.

Ahlum: Unfall mit landwirtschaftlichem Fahrzeug, eine Person leicht verletzt

Donnerstag, 27.02.2020, gegen 08:00 Uhr

Am Donnerstagmorgen ereignete sich in Ahlum, Feldstraße, ein Verkehrsunfall, bei der eine Person leicht verletzt worden ist. Nach den Ermittlungen der Polizei beabsichtigte der 44-jährige Fahrer eines Treckers mit Frontlader von einem Grundstück in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei kam es dann zur Kollision mit einem vorbeifahrenden, bevorrechtigten Transporter. Durch den Unfall wurde die 78-jährige Beifahrerin des Transporters leicht verletzt. Sie musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 15000 Euro. Der Transporter musste abgeschleppt werden.

