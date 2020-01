Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hausbewohner ertappen Einbrecher in Kaufungen: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Die Bewohner eines Einfamilienhauses in Kaufungen ertappten am Samstagabend bei ihrer Heimkehr zwei bislang unbekannte Einbrecher, die bei Erblicken der Opfer schnell die Flucht ergriffen. Die Täter hatten zuvor eine Terrassentür gewaltsam geöffnet und anschließend sämtliche Räume sowie Schränke nach Wertsachen durchsucht. Die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo führen die weiteren Ermittlungen und erbitten Zeugenhinweise.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatten die Bewohner des Hauses in der Straße "Unter der Höhe", nahe "Am Rain", die Einbrecher bei ihrer Heimkehr gegen 18:30 Uhr überrascht, während diese gerade einen Schrank im Flur durchwühlten. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der alarmierten Polizei fehlte von den geflüchteten Tätern bereits kurze Zeit später jede Spur. Nach ersten Ermittlungen hatten sich die zwei unbekannten, männlichen Einbrecher in dem kurzen Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und der Rückkehr der Bewohner über das angrenzende Feld der Hausrückseite angenähert. Über die aufgebrochene Tür flüchteten die Täter offenbar auch aus dem Haus. Sie erbeuteten mehrere Jacken und Schmuck.

Wer verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht hat oder den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die beiden unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell