Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei schnappt zwischen Müllsäcken schlafende Taxi-Zechpreller: Ausnüchterung im Gewahrsam

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold:

Die Nacht zum vergangenen Samstag endete für zwei stark alkoholisierte junge Männer, die zuvor eine Taxi-Rechnung nicht bezahlen wollten und deshalb geflüchtet waren, mit der Ausnüchterung im Polizeigewahrsam. Im Zuge der Fahndung durch die eingesetzten Polizeistreifen und einen Diensthund konnten die 21 und 24 Jahre alten Männer schließlich im Bereich der "Drei Brücken", wo sie sich zwischen Müllsäcken schlafen gelegt hatten, aufspüren und festnehmen. Da beide offenbar nicht vorhatten die Taxifahrt zu bezahlen, müssen sie sich nun wegen Leistungskreditbetrugs verantworten.

Wie die eingesetzten Streifen der Reviere Mitte und Nord berichten, hatte sich der Taxifahrer gegen 01:20 Uhr aus der Angersbachstraße gemeldet. Die beiden in Bettenhausen eingestiegenen Fahrgäste, die zuvor offenbar deutlich dem Alkohol zugesprochen hatten, waren bei der Ankunft in Rothenditmold schnell aus dem Taxi gesprungen und hatten Fersengeld gegeben, ohne den Fahrpreis von rund 30 Euro zu bezahlen. Wenige Minuten später gelang es den hinzugeeilten Polizisten zunächst den alkoholisierten, zwischen einigen Müllsäcken schlafenden 21-Jährigen ausfindig zu machen, der äußerst aggressiv reagierte. Während der Fahrt ins Polizeigewahrsam beschimpfte er fortwährend die Beamten, weshalb sie auch noch eine Anzeige wegen Beleidung gegen den jungen Mann aus Fulda fertigten. Später konnte ein Diensthund mit einer Streife des Innenstadtreviers auch noch den 24 Jahre alten Mann aus Bad Hersfeld aufspüren, der nicht weit entfernt zwischen anderen Müllsäcken zunächst geschlafen und dann vergeblich versucht hatte, vor den Polizisten zu flüchten. Ein Atemalkoholtest bei dem jungen Mann, der sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte, hatte 2,3 Promille zum Ergebnis. Auch ihn brachten die Beamten angesichts der kalten Außentemperaturen zur kostenpflichtigen Übernachtung in das warme Gewahrsam. Die Ermittlungen gegen beide dauern an.

