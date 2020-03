Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Laute Musik am späten Abend...

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Nicht jeder mag laute Musik - erst recht nicht am späten Abend oder in der Nacht. Weil er sich darüber offenbar keine Gedanken gemacht hat, stattete eine Polizeistreife einem Mann in Enkenbach-Alsenborn am späten Mittwochabend einen Besuch ab. Nachbarn hatten eine Ruhestörung gemeldet.

Die Musik war so laut, dass der Bewohner weder das Klingeln noch das Klopfen der Polizeibeamten vor der Tür hörte. Erst als sie dem Mann mehrmals mit einer Einsatzleuchte Lichtzeichen durch das Fenster gegeben hatten, reagierte der 34-Jährige und stellte die Musik ab. |cri

