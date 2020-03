Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Aus Bagatelle wird Strafanzeige

Kaiserslautern (ots)

Eigentlich war es ein "Bagatellunfall" - jetzt hat ein Mann aus dem Stadtgebiet eine Strafanzeige wegen Fahrerflucht am Hals. Dem 29-Jährigen passierte am Dienstagabend auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Barbarossaring ein Missgeschick: Beim Verlassen des Parkplatzes stieß er mit seinem Pkw gegen ein anderes Fahrzeug - dabei entstand an beiden Wagen leichter Sachschaden.

Zeugen beobachteten, wie der Fahrer ausstieg, sich die Anstoßstelle anschaute, dann wieder ins Auto stieg und wegfuhr.

Die Polizei machte den 29-Jährigen ausfindig und sprach ihn auf den Unfall an. Er gab an, keinen Schaden erkannt zu haben. - Dennoch hätte er nicht einfach wegfahren dürfen, sondern hätte den Unfall melden müssen. Jetzt kommen strafrechtliche Konsequenzen auf ihn zu. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell