Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Sitzgelegenheit beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Ein bislang Unbekannter streifte am Freitagmorgen mit seinem Auto einen Blumenkübel, sowie die Konstruktion einer Sitzgelegenheit bei Q 7 auf Höhe der Hausnummer 27. Trotz des deutlich sichtbaren Schadens, der bislang nicht beziffert werden kann, flüchtete der Unfallverursacher. Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweisgeber, die in der Zeit von 9:30 Uhr bis 10:30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder das Unfallgeschehen beobachteten, werden gebeten, sich unter 0621 12580 an die Ermittler zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell