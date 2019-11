Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wohlgelegen: 3 Personen bei Wohnungsbrand leicht verletzt

Mannheim (ots)

In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in MA-Wohlgelegen in der Zellerstraße 57 brach am 15.11.2019 gegen 17:00 Uhr ein Feuer aus. Durch die eingesetzte Berufsfeuerwehr Mannheim wurde das Feuer gelöscht, dabei wurde 14 Personen aus dem Anwesen gerettet. 3 dieser Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich zur Beobachtung in Krankenhäuser eingeliefert. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer vermutlich an einem Backofen in der betreffenden Wohnung aus, die Ermittlungen hierzu dauern aber noch an. Die Wohnung wurde durch den Brand komplett zerstört. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 80.000 Euro.

