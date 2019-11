Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: 23-jähriger Hubertus K. vermisst - Zeugen weiterhin gesucht - weitere großangelegte Suchaktion - Pressemeldung Nr. 2

Heidelberg-Altstadt (ots)

Die Polizei sucht weiterhin mit Hochdruck nach dem 23-jährigen Studenten Hubertus K., der seit Montag, 04.11.2019 in Heidelberg vermisst wird.

Am 15.11.2019, in der Zeit zwischen 10 Uhr und 15 Uhr wurde eine erneute intensive Absuche der Neckarbodens mit Tauchern der Wasserschutzpolizei durchgeführt. Hierbei war auch ein Polizeiboot mit Sonargerät der Compagnie Fluviale de Gendamerie du Rhin, im Rahmen der deutsch-französischen Zusammenarbeit über das gemeinsame Zentrum der Polizei in Kehl angefordert worden und kam zum Einsatz. Damit wurde der Neckargrund zwischen Alter Brücke und Ernst-Walz-Brücke "abgetastet". Dabei wurden keine Auffälligkeiten festgestellt.

Zusätzlich waren in die Suchmaßnahmen Wasserspürhunde der DLRG eingebunden, mit denen nochmals der Uferbereich des Neckar abgesucht wurde. Relevante Stellen, an denen die Hunde anschlugen, wurden anschließend durch Taucher der Wasserschutzpolizei überprüft.

Der Vermisste konnte jedoch in den abgesuchten Bereichen nicht aufgefunden werden.

Die Ermittlungen der Polizei bezüglich des Verbleibs des Vermissten Hubertus K. werden fortgesetzt.

Ein Lichtbild des Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgenden Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-mannheim-heidelberg-vermisstenfahndung-2/

Hinweise bitte über den Polizeinotruf 110 oder an den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444.

