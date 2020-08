Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) 23-Jähriger leistet Widerstand (05.04.2020)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Bei einer Streifenfahrt ist der Polizei in der Nacht zum Montag gegen 01.30 Uhr eine Schlägerei mit zehn Personen auf dem Parkplatz Eschachtal an der Autobahn 81, Höhe Zimmern ob Rottweil, aufgefallen. Als die Polizei eintraf, erkannten die Beamten bereits die geparkten Autos und danebenstehenden Personen, die anfingen, sich zu streiten. Als die jungen Männer im Alter zwischen 22 und 26 Jahren nach kurzer Zeit anfingen, sich zu prügeln, schritten die Polizisten ein. Auf Verwarnungen reagierte besonders ein 23-Jähriger nicht, welcher auf einen 22-Jährigen einschlug. Im weiteren Verlauf zeigte er sich uneinsichtig, da er sich trotz Festnahme durch die Beamten wehrte und weiter auf den 22-Jährigen einschlagen wollte. Währenddessen beleidigte er die Beamten ständig. Der 23-Jährige musste letztendlich in Gewahrsam genommen werden. Er stand offensichtlich unter Einfluss von Drogen, weswegen von einem Arzt in einer Klinik eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

