Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/TUT) VW Touran gestreift 7.8.20

Trossingen (ots)

Immer wieder ärgerlich und zum Teil richtig kostspielig sind Parkplatzrempler, bei denen sich der Verursacher aus dem Staub macht. Wie geschehen am Freitag in der Christian-Messner-Straße bei einem Einkaufszentrum. Eine 56-jährige VW-Fahrerin parkte auf dem Behindertenparkplatz und kaufte zwischen 9.50 Uhr und 10.40 Uhr ein. In diesem Zeitraum hat vermutlich ein Zweirad- oder Fahrradfahrer die Beifahrerseite gestreift und einen über einen Meter langen Kratzer im Lack des Vans hinterlassen. Die Frau bleibt nun auf dem Schaden sitzen. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Trossingen unter 07425 33866 entgegen.

