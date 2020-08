Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei rettet verwahrloste Hunde (01.08.2020)

Niedereschach (ots)

Bereits letzten Samstag einschreiten mussten Polizeibeamte bei einer 24-jährigen Hundehalterin in der Rottweiler Straße. Sie hatten einen Hinweis bekommen, dass die Frau mehrere Hunde besitzt, um die sie sich nicht kümmert. In der mit Unrat und Tierkot übersäten Wohnung der Hundehalterin, die nicht zuhause war, fanden die Polizisten fünf verwahrloste Welpen und ein völlig abgemagertes Muttertier. Sie beauftragten sofort die Tierrettung, welche die Tiere vorübergehend in einem Tierheim unterbrachte. Gegen die Hundehalterin ermittelt die Polizei nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Die junge Frau muss auch mit einer dauerhaften Wegnahme ihrer Tiere rechnen.

