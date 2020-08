Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkrs. KN) Autofahrerin missachtet Vorfahrt (07.08.2020)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und zwei Fahrzeuge, an denen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von über 30.000 Euro entstanden ist, sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen, gegen 08.00 Uhr, im Kreuzungsbereich Ramsener Straße/Grenzstraße. Eine von der Grenzstraße kommende 22-jährige Opel-Fahrerin missachtete die Vorfahrt eines 67-jährigen Hyundai-Lenkers, der in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde die 22-Jährige und ihre 25-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Vom Rettungsdienst wurden die beiden Frauen ins Krankenhaus gebracht. Die zwei Fahrzeuge mussten von Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

