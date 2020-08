Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in einen Blumenladen (06.08.2020)

St. Georgen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Einbruch in ein Blumenfachgeschäft in der Straße "Am Bärenplatz" am frühen Donnerstagmorgen gegen 04.00 Uhr. Vier unbekannte junge Männer stiegen über ein gekipptes Fenster in das Geschäft ein und stahlen einen geringen Bargeldbetrag aus der Ladenkasse. Danach flüchteten sie zu Fuß in unbekannte Richtung. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, in Verbindung zu setzen.

