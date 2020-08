Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Anruferin mit angeblichem Gewinnversprechen (06.08.2020)

Rottweil (ots)

Nur kurze Zeit währte die Freude einer 67-jährigen Frau aus Rottweil, die am Donnerstag einen Anruf von einer Frau erhalten hatte, wonach sie einen Betrag in Höhe von 39.900 Euro gewonnen habe. Um den Gewinn zustellen zu können, verlangte die Anruferin, die sich als Sarah Becker ausgab und von der Firma "Euro Millionen" sei, 900 Euro Gebühren. Diese solle sie mit einer Guthabenkarte bezahlen. Das Gespräch wurde zunächst beendet. Als die geschädigte Frau sich um eine Amazon-Karte erkundigte, kamen ihr Bedenken, woraufhin sie die Polizei verständigte. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und rät, dass Sie niemals über persönliche und finanzielle Verhältnisse sprechen, Geld oder Wertgegenstände nie an unbekannte Personen übergeben oder überweisen und sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf sprechen sollten. Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Rückfragen bitte an:

Lena Schweigler

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell