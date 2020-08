Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Autofahrer missachtet Vorfahrt eines Motorrad-Lenkers (06.08.2020)

Singen (ots)

Mit schweren Verletzungen ist ein 33-jähriger Motorrad-Fahrer am Donnerstag gegen 16.45 Uhr nach einem Verkehrsunfall in der Georg-Fischer-Straße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Ein von der Gottlieb-Daimler-Straße kommender 64-jähriger Fahrer eines Mitsubishi wollte nach links in die Georg-Fischer-Straße einbiegen und übersah hierbei den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Motorrad-Lenker. Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer über die Motorhaube, gegen die Windschutzscheibe und auf die Fahrbahn geschleudert. Nach Eintreffen eines Rettungshubschraubers und notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle wurde der Verletzte vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von über 5.000 Euro, an dem Motorrad entstand Totalschaden.

