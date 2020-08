Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee) Autofahrerin übersieht Radfahrerin (06.08.2020)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Schwerverletzt worden ist eine 65-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 18.00 Uhr im Kreuzungsbereich Bismarckstraße/Brühlstraße. Eine von der Bismarckstraße kommende 43-jährige Autofahrerin wollte an der Kreuzung nach links in die Brühlstraße abbiegen und übersah hierbei die auf dem Fahrradstreifen entgegenkommende Radfahrerin. Mit der Fahrzeugfront wurde die 65-jährige erfasst und über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert. Mit Verletzungen im Bereich des linken Fußes brachte der Rettungsdienst die Frau ins Krankenhaus.

