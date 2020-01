Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Untersuchungshaftbefehl

Halle (ots)

Am 05. Januar 2020, gegen 16:15 Uhr überprüfte die Bundespolizei auf dem Hauptbahnhof in Halle einen 59-jährigen Mann. Bei der Überprüfung seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen stellten die Bundespolizisten einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Deutschen fest. Wegen mehrerer Hausfriedensbrüche und Diebstähle im Sommer 2018 sowie im Januar 2019 ordnete das Amtsgericht Merseburg den Untersuchungshaftbefehl an, da er trotz Ladungen der Verhandlung wegen oben genannter Straftaten ferngeblieben war. Noch am selben Abend wurde der 59-Jährige durch die Bundespolizei einem Richter vorgeführt, der die Untersuchungshaft bestätigte. Der Verhaftete wurde in die Justizvollzugsanstalt nach Halle gebracht. Ziel ist es, dass er nun bis zu einem erneuten Verhandlungstermin hier verbleiben wird.

