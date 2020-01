Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200110 - 0032 Frankfurt-Bahnhofsviertel: 30-Jährige wird Opfer von Taschendieb - Täterbeschreibung

Frankfurt (ots)

(ker) Gestern Mittag, den 09.01.2020, wurde eine 30-jährige Frankfurterin Opfer eines Taschendiebes im Bahnhofsviertel. Der Täter konnte flüchten, es liegt jedoch eine detaillierte Beschreibung vor.

Die 30-Jährige befand sich gegen 12:15 Uhr fußläufig im Bereich der Mannheimer Straße, als sie bemerkte, dass ihr Smartphone nicht mehr in der Jackentasche war. Es konnte ermittelt werden, dass dieses kurz zuvor an der Straßenecke Mannheimer Straße / Karlsruher Straße von einem unbekannten Täter entwendet wurde. Dieser griff der Frau unbemerkt in die Jackentasche und entfernte sich dann mit dem Diebesgut in Richtung Hauptbahnhof.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 170 - 180 cm groß, circa 25 - 25 Jahre alt, vermutlich Drei-Tage-Bart, bekleidet mit schwarzer Jacke, schwarzem Kapuzenpullover, schwarzer Hose (vermutlich Jogginghose), schwarzen Sportschuhen mit weißer Sohle und trug einen grau-gemusterten Rucksack (Militärmusterung) und einen roten Trolley mit sich. Zudem soll es sich bei dem Täter um einen Raucher handeln.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei ermittelt nun. Personen, welche den Täter gesehen haben oder Hinweise zur Identität haben, werden gebeten, sich unter Rufnummer 069 / 755 10400 zu melden.

