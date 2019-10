Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an der Grundschule Söhlde

Hildesheim (ots)

(wil) In der Zeit vom 04.10.2019, 12 Uhr, bis zum 05.10.2019, 10.20 Uhr, beschädigte unbekannte Personen den Briefkasten der Grundschule Söhlde. Dieser wurde geöffnet und die darin befindliche Post auf dem Boden verstreut. Offensichtlich hatten Unbekannte den Eingangsbereich der Grundschule für ein Treffen genutzt, bei dem auch Alkohol konsumiert worden ist. Das Leergut sowie auch weiterer Müll wurde am Tatort zurück gelassen. Zeugen, die Hinweise auf den/die möglichen Täter geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetufrth unter der Tel.-Nr. 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

