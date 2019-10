Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt: Wiederholte Trunkenheitsfahrt

Hildesheim (ots)

Wiederholt alkoholisiert Auto gefahren

Sarstedt (kop). Am Morgen des 06.10.2019 kontrollierte eine Funkstreifenbesatzung in Sarstedt einen 43-jährigen Autofahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Es wurde bei dem PKW-Fahrer aus Sarstedt eine Atemalkoholkonzentration von 0,84 Promille festgestellt. Dieses hatte die Fertigung einer Ordnungswidrigkeitenanzeige zur Folge. Das Fahren fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde ihm untersagt. Etwa zwei Stunden später ist derselbe Fahrer erneut mit seinem Fahrzeug unterwegs gewesen. Der Atemalkohol-Wert betrug immer noch 0,6 Promille, was eine erneute Anzeige nach sich zog. Die Straßenverkehrsbehörde ahndet einen Erstverstoß mit 500 Euro Bußgeld, 2 Punkten und einem Monat Fahrverbot. Für den folgenden Verstoß sind grds. 1000 Euro, 2 Punkte, sowie 3 Monate Fahrverbot vorgesehen.

