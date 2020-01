Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200110 - 0031 Frankfurt: Schmuck sucht Eigentümer

Frankfurt (ots)

(dr) Im Zusammenhang mit einem in Frankfurt anhängigen Ermittlungsverfahren in Sachen "Falsche Polizeibeamte am Telefon", kontrollierten Beamte des Hauptzollamtes Düsseldorf am 25.04.2018 einen damals 22-jährigen Mann am Düsseldorfer Flughafen, welcher ins Ausland verreisen wollte. Bei der Kontrolle des Mannes konnten mehrere Schmuckstücke sichergestellt werden, welche mutmaßlich aus verschiedenen bislang unbekannten Straftaten stammen. Diese haben sich möglicherweise kurz vor dem Abreisetag ereignet. Der Mann wurde im Anschluss der Maßnahmen entlassen.

Es handelt sich um Damenschmuck, dessen Herkunft bisher nicht ermittelt werden konnte.

- Wer kann Hinweise zu dem Schmuck geben?

- Wer weiß, wo der Schmuck abhanden gekommen ist?

Bilder mit dem Schmuck können unter dem nachfolgenden Link eingesehen werden:

https://k.polizei.hessen.de/193400671

Personen mit Hinweisen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Frankfurt unter der Rufnummer 069 / 755 - 52599 in Verbindung zu setzen.

