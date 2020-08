Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/Landkreis Rottweil) BMW kollidiert mit Laster (06.08.2020)

Deißlingen (ots)

Ein Schaden in Höhe von 18.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag, gegen 13.30 Uhr, auf der Autobahn 81 zwischen den Ausfahrten Villingen-Schwenningen und Rottweil auf Höhe Deißlingen ereignet hat. Ein 82-jähriger BMW-Fahrer fuhr auf der A81 in Fahrtrichtung Stuttgart und wollte einen vorausfahrenden Kleinlaster überholen. In diesem Moment näherte sich von hinten auf der linken Spur ein unbekannter Fahrer eines anderen Autos mit hoher Geschwindigkeit. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, wechselte der 82-Jährige geistesgegenwärtig wieder auf die rechte die Fahrspur. Dabei kollidierte er mit dem Dreieinhalbtonner, an dessen Steuer ein 60-Jähriger saß. Beide Fahrzeuge konnten nach einer kurzen Schleuderpartie auf dem Randstreifen anhalten. Der BMW-SUV war nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig. Er musste abgeschleppt werden. Verletzte gab es keine.

