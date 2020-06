Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Exhibitionist vor dem Fenster, Mainz-Kastel, Marktstraße, 09.06.2020, 04.10 Uhr,

(pl)Am frühen Dienstagmorgen zeigte sich ein unbekannter Mann in der Marktstraße in Mainz-Kastel einer Anwohnerin in schamverletzender Art und Weise. Der Mann hatte sich gegen 04.10 Uhr vor dem Wohnungsfenster der Frau entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Der Exhibitionist soll etwas korpulenter sowie klein gewesen sein und einen Dreitagebart gehabt haben. Er fuhr im Anschluss an die Tat mit einem Fahrrad in Richtung der Straße "In der Witz" davon. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Größere Menge Drogen sichergestellt, Wiesbaden, Im Wiesengrund, 08.06.2020, 20:45 Uhr,

(däu)Den richtigen Riecher hatte eine Polizeistreife am Montagabend bei der Kontrolle einer Personengruppe "Im Wiesengrund" in Wiesbaden. Die Beamten fanden bei einem der Kontrollierten mehrere abgepackte Tütchen mit Marihuana, welche mutmaßlich für den Verkauf vorbereitet und bestimmt waren. Zum Unmut des 38-jährigen Mannes ordnete eine Bereitschaftsrichterin die Durchsuchung der Wohnung des Wiesbadeners an. In dieser fanden die Polizisten weiteres Marihuana, mehrere Kilogramm Amphetamine sowie dazugehöriges Verpackungsmaterial. Neben den illegalen Drogen stellten die Polizisten eine Feinwaage und ein Laminiergerät samt Folien zum Einschweißen sicher. Im Anschluss an die Durchsuchung wurde der 38-Jährige nach den erforderlichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt eingeleitet.

3. Trickdieb erbeutet Handy, Wiesbaden, Beethovenstraße, 08.06.2020, 12.30 Uhr,

(pl)Am Montagmittag hat ein Trickdieb an einem Obstverkaufstand in der Beethovenstraße das Smartphone der Verkäuferin entwendet. Der Täter erschien gegen 12.30 Uhr an dem Obststand und gab an, mehrere Körbe Kirschen kaufen zu wollen. Als er die Ware bezahlen sollte, zeigte er einen 200 Euro Schein vor, woraufhin die Verkäuferin in der Kasse nach dem nötigen Wechselgeld schaute. Diesen Moment der Ablenkung nutzte der Dieb und schnappte sich blitzschnell das auf der Verkaufstheke liegende Handy der Verkäuferin. Hiermit flüchtete er dann in Richtung Wilhelmstraße. Der Trickdieb soll etwa 25 Jahre alt sowie ca. 1,70 Meter groß gewesen sein und ein osteuropäisches Erscheinungsbild sowie dunkle Haare gehabt haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

4. Navigationsgerät ausgebaut, Wiesbaden-Dotzheim, Karl-Marx-Straße, 08.06.2020 bis 09.06.2020, 08.10 Uhr,

(pl)Autoaufbrecher haben zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen aus mindestens vier geparkten Fahrzeugen des Herstellers VW die festinstallierten Navigationsgeräte entwendet. Die betroffenen Autos waren in der Karl-Marx-Straße und in der Karl-Legien-Straße abgestellt. Die Täter drangen in allen Fällen auf bislang unbekannte Weise in die Fahrzeuginnenräume ein und bauten anschließend die Navis aus. Aus einem Wagen ließen die Täter auch noch ein herumliegendes Herrenparfum mitgehen. Darüber hinaus wurde bereits zwischen Mittwochnachmittag und Sonntagmittag ein in der Konrad-Arndt-Straße geparkter VW Tiguan von Autoaufbrechern heimgesucht. Auch in diesem Fall hatten es die Täter auf das festinstallierte Navi und weitere Wertsachen abgesehen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

5. Handys und Bargeld aus Pritschenwagen gestohlen, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, 08.06.2020, 14.30 Uhr bis 19.00 Uhr,

(pl)Am Montagabend mussten drei Männer in Wiesbaden leider die Erfahrung machen, dass Wertgegenstände besser nicht im geparkten Fahrzeug zurückgelassen werden sollten. Die drei Geschädigten hatten ihren Pritschenwagen gegen 14.30 Uhr im Kaiser-Friedrich-Ring abgestellt und Handys und Geldbörsen im Fahrzeug belassen. Als sie dann gegen 19.00 Uhr wieder zum Fahrzeug zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass Autoaufbrecher das Türschloss aufgebrochen und zwei Handys sowie Bargeld entwendet hatten. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

6. Zwei Autos in Mainz-Kostheim aufgebrochen, Mainz-Kostheim, Im Sampel, 07.06.2020, 11.00 Uhr bis 08.06.2020, 08.55 Uhr,

(pl)Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen waren in der Straße "Im Sampel" in Mainz-Kostheim Autoaufbrecher zugange, welche es auf zwei geparkte Fahrzeuge abgesehen hatten. Die Täter schlugen die Seitenscheiben der beiden Autos ein. Während die Täter dann aus einem der Fahrzeuge einen Aschenbecher und Münzgeld entwendeten, ergriffen sie im zweiten Fall ohne Beute die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

7. Verkehrsunfallflucht vorgetäuscht, Wiesbaden-Schierstein, Hafenstraße, 07.06.2020, gegen 00:50 Uhr,

(däu)In der Nacht zum Sonntag rief ein 20-jähriger Wiesbadener die Polizei in die Hafenstraße nach Schierstein, da dort sein geparkter Opel Corsa bei einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht beschädigt worden sein soll. Die polizeilichen Ermittlungen ließen jedoch schon bald erhebliche Zweifel an der Schilderung des 20-Jährigen aufkommen. Demnach hat der junge Mann mit seinem Corsa mutmaßlich am späten Samstagabend selbst einen Verkehrsunfall im Asternweg auf dem Freudenberg verursacht und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat gegen den 20-Jährigen ein uns stellten seinen Führerschein sicher.

8. Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht, Wiesbaden, Walramstraße / Bleichstraße, 02.06.2020, 17:00 Uhr,

(däu)Am Dienstagnachmittag kam es in der Walramstraße / Bleichstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem unbekannten Fahrradfahrer und einem Pkw. Der Fahrer des weißen Audi wollte von der Walramstraße nach rechts in die Bleichstraße abbiegen und musste verkehrsbedingt halten. Der auf dem Gehweg der Bleichstraße fahrende Fahrradfahrer wechselte an der Einmündung der Walramstraße auf die Fahrbahn und übersah hierbei mutmaßlich den Audi, so dass es zur Kollision kam. Anschließend setzte der Fahrradfahrer seine Fahrt unvermittelt fort. Beschrieben wurde der gesuchte Radfahrer als ca. 50 Jahre alt. Bekleidet war er mit einem weißen Oberteil, einer blauen Jeans und hellgrünen / gelben Turnschuhen. Bei seinem Rad soll es sich um ein Hercules Citybike gehandelt haben. An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Brand eines Handwerkerfahrzeuges, Taunusstein, Bundesstraße 417, zwischen Neuhof und Platte, Montag, 08.06.2020, gegen 10:40 Uhr

(däu)Einen gehörigen Schrecken bekam am Montagvormittag der Fahrer eines Handwerkerfahrzeuges auf der B 417, als plötzlich dichter Rauch aus dem Armaturenbrett in den Fahrzeuginnenraum drang. Der Fahrer schaffte es noch seinen Wagen zwischen Taunusstein Neuhof und der Abfahrt nach Wehen auf einen Waldweg zu fahren und dort abzustellen. Als er die Motorhaube öffnete, zündete das mutmaßlich im Motorblock entstandene Gasgemisch und der T6 brannte im vorderen Bereich komplett aus. Die sich im Laderaum befindlichen Werkzeuge wurde ebenfalls komplett zerstört, so dass der Gesamtschaden mehrere Zehntausend Euro beträgt. Die Feuerwehr, die den Brand löschen konnte, vermutet als Brandursache einem technischen Defekt. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die B 417 einseitig gesperrt.

2. Fußgängerin von Motorroller angefahren, Lorch, Römerberg / Oberweg, Montag, 08.06.2020, 17:15 Uhr

(däu)Am Montagabend kollidierte in der Straße "Römerberg" / Oberweg in Lorch ein Motoroller mit einer 73-jährige Fußgängerin. Die 70-jährige Rollerfahrerin befuhr den Oberweg und stoppte zunächst an der Einmündung "Römerberg", um rechts in diesen einzubiegen. Beim Anfahren gab sie mutmaßlich zu viel Gas, verlor die Kontrolle über ihren Roller und stieß dabei mit der Fußgängerin zusammen. Beide Frauen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An dem Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

