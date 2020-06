Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Enkeltrickbetrüger versuchen Masche mit Covid-19, Wiesbaden, 07.06.2020,

(pl)Die Maschen der Betrüger am Telefon sind variantenreich und haben alle nur ein Ziel: Sie wollen ihren Opfern Geld aus der Tasche ziehen. Aktuell nutzen sie dafür auch die Situation rund um die Corona-Pandemie aus. In Wiesbaden versuchten die Betrüger im Verlauf des Sonntages bei mindestens vier Personen mit einer Abwandlung des Enkeltricks im Zusammenhang mit den Corona-Virus große Summen Bargeld zu erbeuten. Die Täter gaben sich am Telefon als nahe Familienangehörige aus und behaupteten, mit dem Coronavirus infiziert zu sein. Anschließend folgte die tragische Geschichte, dass man nur noch wenige Tage zu leben habe und nur ein teures Medikament helfen könne. Glücklicherweise reagierten die Betroffenen in allen bekannt gewordenen Fällen misstrauisch und beendeten die Telefonate. Diese aktuellen Fälle zeigen, wie kreativ die Betrüger am Telefon vorgehen, um an das Geld oder die Wertsachen der Angerufenen zu kommen. Geschickt kombinieren die Kriminellen altbekannte Maschen wie den sogenannten "Enkeltrick" mit aktuellen Ängsten, um ihre Opfer am Telefon zu überrumpeln. Gerade ältere Menschen werden gezielt angerufen und ihre Hilfsbereitschaft dreist ausgenutzt. Egal welche Geschichte Ihnen am Telefon erzählt wird - seien Sie misstrauisch! Halten Sie Rücksprache mit ihren Verwandten und nutzen Sie hierfür die ihnen bekannten Telefonnummern. Rufen Sie bei Zweifeln die Polizei an!

2. Audi A6 gestohlen, Wiesbaden, Carl-von-Ossietzky-Straße, 04.06.2020, 03.40 Uhr bis 05.06.2020, 03.40 Uhr,

(pl)Zwischen Donnerstag und Freitag entwendeten unbekannte Täter in Wiesbaden in der Carl-von-Ossietzky-Straße einen dort geparkten Audi A6 im Wert von rund 20.000 Euro. Der Pkw wurde in der Nacht zum Donnerstag, gegen 03.40 Uhr, auf einem Anwohnerparkplatz abgestellt und war dann am Freitagmorgen, gegen 03.40 Uhr, verschwunden. An dem schwarzen Audi waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen F-MO 623. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345- 0 zu melden.

3. 35-Jähriger geschlagen und getreten, Wiesbaden-Dotzheim, Norderneyer Straße, 07.06.2020, 16.00 Uhr,

(pl)Ein 35-jähriger Mann wurde am Sonntagnachmittag in Dotzheim von einem unbekannten Täter angegriffen. Der etwa 18- 19 Jahre alte Täter sprach den 35-Jährigen gegen 16.00 Uhr in der Norderneyer Straße an. Im Verlauf des Gespräches sei der Geschädigte von seinem Gegenüber dann zunächst beleidigt und anschließend geschlagen und getreten worden. Bei dem Angriff wurde der 35-Jährige im Gesicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Laut dem Geschädigten soll der Angreifer etwa 18-19 Jahre alt, schlank, sowie ca. 1,75 Meter groß gewesen sein und grüne Augen sowie ein türkisches Erscheinungsbild gehabt haben. Getragen habe er einen blauen Pullover. Mögliche Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

4. Batterien und Elektrokabel von Gartengrundstück gestohlen, Wiesbaden-Bierstadt, Sonnenstraße, 05.06.2020, 14.00 Uhr bis 06.06.2020, 11.45 Uhr,

(pl)Von einem Gartengrundstück im Bereich der Sonnenstraße in Bierstadt haben unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag mehrere Batterien und Elektrokabel gestohlen. Die Diebe verschafften sich zwischen Freitag, 14.00 Uhr, und Samstag, 11.45 Uhr, gewaltsam Zugang zum Garten und schnappten sich acht 200 Ampere Batterien sowie verschiedene Elektrokabel im Gesamtwert von rund 4.000 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

5. Mountainbike gestohlen, Wiesbaden, Klingholzstraße, 06.06.2020, 19.15 Uhr bis 23.30 Uhr,

(pl)Diebe haben am Samstagabend in der Klingholzstraße in Wiesbaden ein Mountainbike gestohlen. Die Täter schlugen zwischen 19.15 Uhr und 23.30 Uhr zu und entwendeten ein rotes Mountainbike von Specialized. Das Fahrrad im Wert von rund 1900 Euro war mit einem Schloss gesichert in der Klingholzstraße abgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

6. Fensterscheibe beschädigt, Wiesbaden-Biebrich, Breslauer Straße, 07.06.2020, 11.00 Uhr,

(pl)Am Sonntagvormittag wurde in der Breslauer Straße in Biebrich das Treppenhausfenster eines Mehrfamilienhauses mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Unbekannte verursachten gegen 11.00 Uhr an der äußeren Scheibe des doppelverglasten Fensters eine kreisrunde Beschädigung. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 200 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

7. Motorradfahrer gestürzt, Wiesbaden-Biebrich, Rheingaustraße, 07.06.2020, 23.20 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend hat sich ein 47-jähriger Motorradfahrer in der Rheingaustraße bei einem Sturz schwer verletzt. Der 47-Jährige war gegen 23.20 Uhr mit seiner Kawasaki von Biebrich kommend auf der Rheingaustraße unterwegs, als er gegen einen beleuchteten Bauzaun krachte und stürzte. Der Motorradfahrer rutschte anschließend mehrere Meter über die Fahrbahn und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Nachdem dort festgestellt wurde, dass 47-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, erfolgte eine Blutentnahme.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Falsche Polizeibeamte am Telefon, Bad Schwalbach, Idstein, Eltville, Hünstetten, Samstag, 06.06.2020, 21:10 Uhr - 23:00 Uhr

(däu)Im Laufe des Samstagabends erhielten, meist ältere Bürgerinnen und Bürger, im Rheingau-Taunus-Kreis betrügerische Telefonanrufe. In den vier bislang bekannt gewordenen Fällen scheiterten die Betrüger jedoch glücklicherweise. Die Täter gaben sich als Polizeibeamte aus und erzählten bei den Gesprächen die bereits bekannte Geschichte, dass eine Einbrecherbande unterwegs sei, welche es auf die Wertsachen der Angerufenen abgesehen hätte. Hierbei versuchten die Anrufer die Geschädigten geschickt über Vermögenswerte auszufragen. Die Angerufenen durchschauten jedoch das Ansinnen der Täter und beendeten das Gespräch. Die "echte" Polizei würde niemals Auskünfte über Vermögenswerte am Telefon verlangen. Daher ist aufgrund der neuesten Fälle Vorsicht geboten, da zu erwarten ist, dass die Täter weitere Versuche starten werden, um an Geld und Wertsachen ihrer Opfer zu kommen. Lassen Sie sich nicht auf die Masche ein und beenden Sie solche Gespräche sofort.

2. 4-jähriger Junge aus Fenster gestützt, Idstein, Innerstädtische Bereich, Freitag, 05.06.2020, gegen 09:30 Uhr

(däu)Am Freitagmorgen wurde die Rettungsleitstelle darüber informiert, dass im innerstädtischen Bereich von Idstein ein Kind aus einem Mehrfamilienhaus gestürzt ist. Ersten Ermittlungen nach, fiel der 4-jährige Junge in einem unbeaufsichtigten Moment ohne Fremdeinwirkung aus einem geöffneten Fenster der Wohnung im 2. Obergeschoss. Näheres zu dem Umfallgeschehen ist bislang noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der lebensgefährlich verletzte Junge wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

3. Alkoholisiert zur Polizeistation gefahren, Idstein, Gerichtsstraße, Mittwoch, 03.06.2020, gegen 23:00 Uhr

(däu)Eine denkbar schlechte Idee hatte ein 54-jähriger Idsteiner, als er am späten Mittwochabend alkoholisiert mit seinem Auto zur Polizeistation Idstein gefahren ist. Der Mann, der zuvor bereits wegen einer Ruhestörung auffällig gewesen war, wollte sich bei den Beamten bedanken. Im Gespräch stellten die Ordnungshüter ziemlich schnell einen starken Alkoholgeruch bei ihrem Gegenüber fest, so dass sie mit dem 54-Jährigen einen Atemalkoholtest durchführten. Dieser ergab einen Wert von mehr als 3 Promille! Es folgte eine Blutentnahme bei dem Mann und die Sicherstellung seines Führerscheines. Anschließend durfte der Idsteiner zu Fuß die Dienststelle wieder verlassen. Eine Strafanzeige gab es obendrein.

4. Rollerdiebstähle, Rüdesheim, Hugo-Asbach-Straße / Oestrich-Winkel, Adalbert-Stifter-Straße, Freitag, 05.06.2020, - Samstag, 06.06.2020 / Samstag, 06.06.2020

(däu)In der Zeit von Freitag bis Samstag wurde zum einen in der Hugo-Asbach-Straße in Rüdesheim und zum anderen in der Adalbert-Stifter-Straße in Oestrich-Winkel jeweils ein Leichtkraftrad der Marke Aprilia entwendet. Während der in Oestrich-Winkel gestohlene schwarze Roller später in einem Weinberg in Geisenheim wieder aufgefunden wurde, ist der Verbleib des anderen silbernen Motorrollers noch ungeklärt. Ob die beiden Diebstähle der mehrere Tausend Euro teuren Leichtkrafträder zusammen hängen, konnte bislang nicht ermittelt werden. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

5. Diebstahl eines Rasenmäher-Traktors und einer Motorfräse, Hohenstein, Strinz Margarethä, Schulstraße, Mittwoch, 03.06.2020, 20:30 Uhr - Samstag, 06.06.2020, 21:10 Uhr

(däu)Zwischen Mittwochabend und Samstagabend entwendeten unbekannte Täter hochwertige Geräte aus einem Holzverschlag in der Schulstraße in Strinz Margarethä. Der gestohlene Rasenmäher-Traktor sowie die Motorfräse hatten einen Gesamtwert von etwa 1.800 Euro. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu melden.

6. Paketzusteller von Hund gebissen, Bad Schwalbach, Hardtstraße, Samstag, 06.06.2020, 11:40 Uhr

(däu)Eine schmerzhafte Erfahrung machte ein Paketzusteller am Samstag in Bad Schwalbach. Als der Lieferant in der Hardtstraße ein Paket übergeben wollte und das Grundstück betreten hatte, wurde er von einem aus dem Haus kommenden Hund in die Wade gebissen und leicht verletzt. Der 39-Jährige begab sich anschließend selbst in ein Krankenhaus.

7. Linienbus mit Pkw kollidiert, Bad Schwalbach, Adolfstraße, Freitag, 05.06.2020, gegen 18:10 Uhr

(däu)Am Freitagabend kam es in Bad Schwalbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw. Der 30-jährige VW Fahrer wollte von der Adolfstraße nach links in Richtung Post abbiegen, als aus ungeklärter Ursache der 67-jährige Fahrer des Linienbusses dem VW von hinten auffuhr. Die 53-jährige Beifahrerin des VW wurde durch die Kollision leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro.

8. Trunkenheitsfahrt endet im Straßengraben, Eltville, Martinsthal, Kreisverkehr Landesstraße 3036 / Hauptstraße, Sonntag, 07.06.2020, 00:05 Uhr

(däu)In der Nacht zum Sonntag endete die Fahrt einer alkoholisierten Frau in Eltville-Martinsthal im Straßengraben. Die 39-jährige Pkw Fahrerin befuhr mit ihrem Mercedes von Eltville kommend die L 3036 in Richtung Martinsthal. Im Kreisel L 3036 / Hauptstraße touchierte der Mercedes aus ungeklärter Ursache erst die Bordsteinbegrenzung, kam dann von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Ein mit der Fahrerin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Die Frau wurde mit zur Dienststelle nach Eltville genommen, wo eine Blutentnahme erfolgte. An ihrem Wagen entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Die Fahrerin erwartet eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

9. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Eltville, Hattenheim, Landesstraße 3320 / Weider Weg, Sonntag, 07.06.2020, gegen 19:30 Uhr

(däu)Am Sonntagabend kam es in Eltville-Hattenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 56-jährige Motorradfahrer fuhr auf der L 3320, vom Kloster Eberbach kommend, in Richtung Hattenheim. Aus dem Weider Weg kommend wollte ein 62-jähriger Jaguarfahrer nach links auf die L 3320 einbiegen, wobei er den Motorradfahrer übersah und es zum Zusammenstoß kam. Der 56-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralles von seiner Maschine geschleudert und landete neben der Fahrbahn. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der leicht alkoholisierte 62-Jährige wurde zwecks Blutentnahme mit zur Dienststelle genommen, wo auch sein Führerschein sichergestellt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 35.000 Euro.

10. Motorradkontrollen am Sonntag, Rheingau-Taunus-Kreis, Wisper- und Aartal / Hochtaunuskreis, Feldberggebiet Sonntag, 07.06.2020

(pa)Am Sonntagnachmittag wurden auf den beliebten Motorradstrecken am Feldberg sowie im Wispertal und Aartal erneut Motorradkontrollen durchgeführt. Obwohl das Wetter verglichen mit den vorangegangenen Tagen noch trocken war, ließen sich offenbar einige Bikerinnen und Biker von den teil einstelligen Temperaturen abschrecken. Trotz geringen Verkehrsaufkommens wurden über 50 Kraftfahrzeuge - Motorräder als auch Pkw - kontrolliert und dabei 16 Verkehrsverstöße geahndet. Unrühmliches "Highlight" bei den festgestellten Verstößen war ein 56-jähriger Autofahrer aus Bayern. Der Mann fiel den Beamten gegen 15.30 Uhr im Wispertal auf, als er mit seinem VW Passat zwischen Kammerburg und Presberg in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und auf den Grünstreifen geriet. Sie stoppten das Fahrzeug und schnell wurde Alkoholkonsum als offensichtlicher Grund für die Fahrunsicherheit ersichtlich. Eine Atemalkoholkontrolle erbrachte einen Wert von 2,6 Promille. Auch in den kommenden Wochen und Monaten wird die Polizei verstärkt auf den genannten Strecken unterwegs sein und Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durchführen.

