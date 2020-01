Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pkw-Fahrerin bei Alleinunfall leicht verletzt

Hamm - Ostwennemar (ots)

Am Samstag, 04. Januar 2020, um 21.15 Uhr kam eine 53-jährige Pkw-Führerin aus Dolberg mit ihrem 3er BMW im Kreuzungsbereich Braamer Straße / Kirchweg nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Dabei verletzte sie sich leicht. Die Dolbergerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Während der Unfallaufnahme wurde starker Alkoholgeruch bei der 53-Jährigen festgestellt. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 2500 Euro beziffert. (ab)

