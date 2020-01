Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Hamm - Mitte (ots)

Am Samstag, 04. Januar 2020, kam es um 17.55 Uhr im Kreuzungsbereich Richard-Matthaei-Platz / Westenwall vor dem Alleecenter zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem Pkw-führer. Die 19-jährige Fußgängerin aus Hamm beabsichtigte bei Grün den Richard-Matthaei-Platz am Alleecenter in Richtung Bahnhof zu überqueren. Ein 23-jähriger Fahrzeugführer aus Hamm befuhr zeitgleich mit seinem Pkw Audi den Westenwall und bog verbotenerweise nach rechts in den Richard-Matthaei-Platz ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der 19-Jährigen, die auf die Fahrbahn stürzte und verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte die Fußgängerin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Sachschaden am Pkw entstand nicht. (ab)

