Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Brand eines Papierkorbs in Mädchentoilette einer Schule

Mannheim-Rheinau (ots)

Am Dienstagvormittag kam es in einem Schulkomplex in der Schifferstadter Straße in zu einem Brand. Aus bislang unbekannter Ursache geriet in einer Mädchentoilette der Mülleimer in Brand.

Das Schulgebäude wurde daraufhin geräumt und die Schüler zu den vorgesehenen Sammelpunkten gebracht. Der Schulbetrieb wurde eingestellt. Durch die Berufsfeuerwehr Mannheim konnte der Brand rasch gelöscht werden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache durch das Kriminalkommissariat Mannheim dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell