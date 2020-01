Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Krankenhaus-Randalierer sperrt sich gegen Ingewahrsamnahme

Hamm-Mitte (ots)

Ein 51-jähriger Mann hat am Donnerstag, 2. Januar, in Hamm für Aufsehen gesorgt. Zunächst randalierte er gegen 17.15 Uhr in einem Hammer Krankenhaus. Er pöbelte Patienten an und weigerte sich, das Krankenhaus zu verlassen. Daraufhin sprach die Polizei ihm für das Gebäude sowie den Vorplatz einen Platzverweis aus und begleitete ihn nach draußen.

Nur wenige Minuten später wurde die Polizei jedoch erneut verständigt, da der Mann nun auf dem Vorplatz des Krankenhauses randalierte. Als der 51-Jährige daraufhin zum Streifenwagen gebracht wurde, widersetzte er sich den Polizeibeamten, bespuckte und beleidigte sie außerdem. Schlussendlich wurde er in das Polizeigewahrsam gebracht. (lt)

