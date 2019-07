Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Diebstahl aus Verkaufsstand auf Hofgrundstück in Immenrode:

Ein bislang unbekannter Täter entwendete im Tatzeitraum vom Donnerstag, den 04. Juli 2019, 18.00 Uhr, bis zum Zeitpunkt der Feststellung am Sonntag, den 07. Juli 2019, 10.00 Uhr, aus einem hölzernen Verkaufsstand für Hühnereier in der Mühlenstraße die "Kasse des Vertrauens". Außerdem verschwand daraus der aufgestellte Kühlschrank inclusive der darin zum Verkauf vorgesehenen Packungen mit Hühnereiern.

Verkehrsunfall am Dienstag, den 09. Juli 2019, 08.25 Uhr in Wiedelah:

Eine 34jährige Fahrerin eines Hyundai bog mit ihrem Fahrzeug aus der Amtsstraße nach links in die Wülperoder Straße ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des auf der Wülperoder Straße in Richtung Wülperode fahrenden Audi A 3. Es kam zu einer Kollision der Fahrzeuge, wobei die 59jährige Frau im Audi A 3 leicht verletzt wurde. Sie wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Goslar gebracht. Der entstandene Sachschaden hat eine Höhe von insgesamt ca. 8000,- Euro. Die Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit.

Diebstahl aus Ford Kleinbus:

Am Dienstag, den 09.07.2019, gegen 09.30 Uhr, musste der Halter eines Ford Tourneo feststellen, dass unbekannte Täter sein seit dem Vorabend in der Weidenstraße vor dem Haus parkendes Fahrzeug an der Hecktür geöffnet hatten. Anschließend entwendeten sie aus dem Laderaum einen Akkuschauben sowie drei WAGO Boxen mit Kleinteilen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell