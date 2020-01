Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch ins West.Kunst-Büdchen

Hamm-Herringen (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 1. Januar (17.30 Uhr), und Freitag, 3. Januar (8.45 Uhr), haben Unbekannte versucht, in das West.Kunst-Büdchen an der Dortmunder Straße einzubrechen. Der oder die Täter beschädigten Fenster, Fensterbank und Rollladen mit einem Stein. Der Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell