Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 18.01.2020, gegen 20:30 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Fahrer eines VW-Golf in Stadland die Kötermoorer Straße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle kamen Zweifel an der Fahrtüchtigkeit des Fahrers auf, welche auch im Rahmen weiterer Ermittlungen konkretisiert werden konnten. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

