Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110619-551: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Waldbröl (ots)

Für einen 49-jährigen Motorradfahrer aus Köln endete die Motorradausfahrt am Pfingstmontag mit einem Aufenthalt im Krankenhaus, nachdem er der B 256 gestürzt war. Der 49-Jährige war mit seiner Ducati von Spurkenbach in Richtung Windeck gefahren und hatte in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine verloren. Er stürzte und rutschte samt Maschine in eine Leitplanke, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Ein Krankenwagen brachte ihn nach einer notärztlichen Behandlung am Unfallort ins Waldbröler Krankenhaus.

