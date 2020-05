Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer in der Feldflur von Hegensdorf am frühen Samstagabend

33142 Büren-Hegensdorf (ots)

Samstag, 02.05.2020, 18:30 Uhr 33142 Büren-Hegensdorf, Alter Weg Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Ein 44jähriger Radfahrer befuhr mit seinem Trekkingrad den Alten Weg in der Feldflur von Hegensdorf in Richtung ortseinwärts. Im Bereich der Unfallstelle verläuft der Alte Weg abschüssig und ist als Feldweg nur mit Schotter befestigt. Am Wechsel vom Schotterbelag auf den befestigten Teerbelag kam der Radfahrer ins Schlingern und stürzte auf die Straße, wobei er sich eine schwere Kopfplatzwunde zuzog und bewusstlos liegen blieb. Nur durch das Hundegebell seiner Hofhunde wurde ein Anwohner auf den Radfahrer aufmerksam. Dieser fand den schwer Verletzten, der zunächst nicht ansprechbar war. Er wurde nach Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt werden muss. Der Radfahrer trug keinen Schutzhelm, der die beim Sturz entstandene, erhebliche Kopfverletzung vermutlich verhindert hätte. Der Unfall hätte auch schlimmer ausgehen können. Die Polizei Paderborn bittet deshalb, beim Radfahren immer einen Schutzhelm zu tragen.

