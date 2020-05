Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung am späten Donnerstagabend

33106 Paderborn-Elsen (ots)

Donnerstag, 30.04.2020, 23:55 Uhr 33106 Paderborn, Elsen, Scharmeder Straße Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung, Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Ein mit 4 Personen besetzter Pkw VW befuhr die Scharmeder Straße in Elsen aus Richtung Salzkotten kommend in Richtung Ortsmitte. In Höhe der Unfallstelle kam der Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 26jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Weiterhin war er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf ca. 12.500 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand.

