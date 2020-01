Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Versuchter Einbruch in Schule

Soest (ots)

Ein ausgebautes Fenster der Schuleingangstür zeugt von einem Einbruch in eine Schule am Wisbyring. In der Zeit zwischen Freitag und Samstagnachmittag wurde sie von einem unbekannten Einbrecher ausgebaut. Im Gebäude selber kam der Täter offensichtlich nicht weiter, da alle verschlossenen Türen unbeschädigt waren. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die mögliche Beobachtungen im Falle des Einbruchs gemacht haben könnten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

