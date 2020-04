Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Grabstätten geschändet - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem ein unbekannter Täter auf einem Friedhof in Gelsenkirchen-Rotthausen die Totenruhe gestört hat, sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Einer 64-jährigen Spaziergängerin war am Sonntagmorgen, 19. April 2020, gegen 9.30 Uhr aufgefallen, dass zwei Grabsteine auf dem Friedhof an der Hilgenboomstraße beschädigt worden waren. Auf einer weiteren Grabstätte war zudem der Inhalt einer Mülltonne entleert worden war, ehe diese darauf abgestellt wurde.

Die Polizei fragt nun: Wer hat Verdächtiges beobachtet oder kann Angaben zum Täter machen? Hinweise bitte telefonisch an das zuständige Kriminalkommissariat 21 unter 0209/365-8110 oder unter -8240 an die Kriminalwache.

