Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Renault prallt beim Überholen gegen Lastwagen (06.08.2020)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Ein leicht verletztes Kind, ein Renault mit Totalschaden und ein lädierter Sattelzug sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 14 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen den Ausfahrten Villingen-Schwenningen und Rottweil ereignet hat. Ein 56-jähriger Renault-Fahrer überholte auf Höhe Zimmern ob Rottweil den Sattelzug und stieß seitlich mit diesem zusammen. Der Unfallhergang ist noch unklar. Zeugen zufolge, soll der Renault-Fahrer nach rechts gekommen sein. Den Spuren an der Unfallstelle zufolge kam allerdings der 55-jähriger Trucker-Fahrer zu weit nach links. Der 12-jährige Beifahrer im Renault musste vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Gesamtschaden bilanziert die Polizei auf 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war der linke Fahrstreifen gesperrt. Es kam zu Behinderungen.

