Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Erneut Baustellenbagger kurzgeschlossen und Unfall verursacht (06.08.2020)

Donaueschingen (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, den ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf einer Baustelle beim Radweg an der Pfohrener Straße verursacht hat. Der Täter schloss einen Kramer-Radlager einer dort tätigen Baufirma kurz. Damit fuhr er gegen einen dort abgestellten Lastwagen der Marke Iveco, der ebenfalls zum Fuhrpark der Firma gehört. Zuvor hatten der Unbekannte mit dem Kramer noch zwei Baustellenabsperrungen beschädigt. Bereits vor zwei Wochen hatte ein Unbekannter diesen Radlager auf einer anderen, nur wenige Kilometer entfernten, Baustelle kurzgeschlossen. Auch dort fuhr er damit herum und verursachte Sachschaden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 / 83783-0, zu melden.

