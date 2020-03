POL-OE: Olpe

Kreispolizeibehörde Olpe

Einbruch in Seniorenheim (ots)

Noch unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag (24. März, 20 Uhr) auf Mittwoch (25. März, 5.10 Uhr) in ein Seniorenheim am "Gerberweg" eingedrungen. Die Täter hebelten eine Fenstertür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort durchsuchten sie zwei Büros und richteten Sachschaden an. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch unklar, ob die Täter etwas entwendeten. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren und übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

