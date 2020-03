Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brand in Mehrfamilienhaus

Drolshagen (ots)

Aufgrund einer defekten Waschmaschine ist am Mittwoch (25. März) gegen 11 Uhr ein Brand in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Im Tiergarten" in Husten entstanden. Dabei verrußte der Keller stark. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Durch den Brand wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell