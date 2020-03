Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schwerer Verkehrsunfall in Bonzelerhammer

Lennestadt (ots)

Um 19:10 Uhr befuhr ein 64-jähriger Lennestädter mit seinem Pkw Skoda Fabia die Bundesstraße 55 von Lennestadt-Bilstein in Fahrtrichtung Lennestadt-Bonzel. Vor der Ortslage Bonzelerhammer kam der Pkw aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Dabei wurde der Fahrzeugführer in seinem Pkw eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Er musste durch die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr Grevenbrück aus seinem Pkw befreit werden und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Skoda wurde bei dem Unfall total beschädigt und zu weiteren Ermittlungen sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 EUR. Die Bundesstraße wurde zur Durchführung der Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme in beiden Richtungen komplett gesperrt.

